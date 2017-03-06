Во вторник ожидаются снегопады и сильный ветер

Ночью будет облачно. Во многих местах пройдет снег, местами метель. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, порывами до 17 м/с, на островах и побережье скорость ветра составит 12-17 м/с, порывами до 23 м/с. Температура воздуха – от -2 до -7 градусов.

Утром снегопад и ветер продолжат шествие по стране. Осадки прекратятся только после обеда и всего на несколько часов. Вечером пойдет мокрый снег. На юге Эстонии опасность гололеда. Ветер северо-восточный и восточный 6-11 м/с, порывами до 15 м/с, на островах и побережье 10-15 м/с, порывами до 23 м/с. Температура воздуха – от -3 до +2 градусов.