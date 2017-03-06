Президент Керсти Кальюлайд посетит Финляндию с визитом

Президент Керсти Кальюлайд во вторник отправится в Финляндию с двухдневным визитом.

Президент Финляндии Саули Ниинистё и госпожа Йенни Хаукио во вторник утром проведут для эстонской президентской четы церемонию приема в президентском дворце.

Кальюлайд и Ниинистё обсудят на встрече сотрудничество двух стран в области экономики, инфокоммуникационных технологий и образования. Они также коснутся тем ситуации в области безопасности в Европе в целом и в регионе Балтийского моря, актуальных для ЕС вопросов и отношений с Россией и США.

В тот же день Кальюлайд встретится со спикером парламента Финляндии Марией Лохела и премьер-министром Юхой Сипиля.

Президент Кальюлайд также примет участие в проходящем в доме Team Finland семинаре о бизнес-сотрудничестве между Финляндией и Эстонией.

В среду президентская чета посетит школу Latokartano в Хельсинки, где учится сотня детей, чьим родным языком является эстонский.

После этого президент отправится в Тампере, где посетит Тампереский технологический университет и музейный центр Vapriikki.

Кальюлайд в ходе визита будут сопровождать министр образования и науки Майлис Репс, министр предпринимательства и инфотехнологии Урве Пало, председатель комиссии по государственной обороне Рийгикогу Марко Михкельсон и председатель комиссии по делам ЕС Калле Паллинг, а также командующий Силами обороны генерал Рихо Террас. Президента также будет сопровождать делегация бизнесменов.

Президент Кальюлайд совершила свой первый визит в Финляндию в октябре 2016 года, это был ее первый зарубежный визит в качестве президента. Последний визит президента Ниинистё в Эстонию состоялся в мае прошлого года.