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Контавейт уверенно преодолела стартовый раунд квалификации в Индиан-Уэллсе ({{commentsTotal}})

Анетт Контавейт. Автор: Сийм Семискар/ERR Sport
Спорт
Спорт

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт вышла во второй круг квалификации на представительном турнире в американском Индиан-Уэллсе.

В ночь на вторник по восточноевропейскому времени занимающая 107-е место в мировом рейтинге таллиннка уверенно преодолела стартовый барьер в лице 16-летней американки Клэр Лиу из седьмой сотни мирового рейтинга. 

Матч продлился 1 час и 7 минут, завершившись со счетом 6:2, 6:1 в пользу эстонки. 

Во втором круге квалификации соперницей Анетт Контавейт станет представительница Болгарии Сесиль Каратанчева - 216-я ракетка мира. 

Призовой фонд турнира в Индиан-Уэлссе превышает 7,5 миллиона долларов США.

Редактор: Сергей Михайлов



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