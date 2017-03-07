На ярмарке труда в Таллинне предложат свыше 2000 вакансий

Свыше двух тысяч рабочих мест будут предлагаться во вторник, 7 марта, на ярмарке труда и карьеры, которая с 12 до 18:00 пройдет в культурном центре Kultuurikatel в Таллинне.

Как обещают организаторы - столичное отделение Кассы по безработице - посетить мероприятие будет полезно как молодым, так и людям старшего возраста.

Рабочие места будут предложены как разнорабочим, так и специалистам. Среди прочих могут найти работу электрики, сварщики, официанты, кладовщики и многие другие. Всего в ярмарке примут участие около 80 работодателей.

"Также на ярмарке будут представлены возможности дополнительного обучения и переобучения для работающих людей, которые откроются с 1 мая. Как уже стало традицией, во время ярмарки пройдут различные тематически семинары, а также будет возможность посетить бесплатную консультацию по карьере", - сказал через пресс-службу ведомства председатель правления Кассы по безработице Меэлис Паавел.

Как сообщили корреспонденту портала rus.err.ee в Департаменте статистики, по состоянию на конец января в Эстонии было свыше 30 тысяч безработных. Из них более чем 7 с половиной тысяч - жители Таллинна.