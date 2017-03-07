На ярмарке труда в Таллинне предложили свыше 2000 вакансий

Свыше двух тысяч свободных рабочих мест были предложены посетителям во вторник, 7 марта, на ярмарке труда и карьеры, которая с 12:00 до 18:00 проходила в культурном центре Kultuurikatel в Таллинне.

Рабочие места были предложены как разнорабочим, так и специалистам. Всего в ярмарке приняли участие около 80 работодателей. На ярмарку пришли не только те, кто состоят на учете в Кассе по безработице, передает "Актуальная камера".

Помощь оказали и желающим пройти курсы переобучения или освоить новую профессию. Дополнительные возможности для этого появятся в Эстонии уже в мае. Ярмарки труда традиционно пользуются большой популярностью у безработных и желающих сменить место трудоустройства.

Как сообщили корреспонденту портала rus.err.ee в Департаменте статистики, по состоянию на конец января в Эстонии было свыше 30 тысяч безработных. Из них более чем 7 с половиной тысяч - жители Таллинна.