Гражданам Малайзии запретили покидать КНДР

Пхеньян временно запретил всем малайзийцам покидать территорию КНДР, сообщают официальные СМИ Северной Кореи со ссылкой на Министерство иностранных дел страны.

Как поясняют в ведомстве, такая мера введена до тех пор, "пока не будет полностью гарантирована безопасность северокорейских дипломатов и граждан КНДР в Малайзии и не улажен инцидент, произошедший в Малайзии", передает во вторник, 7 марта, Би-би-си.

МВД Малайзии в ответ выпустило заявление, в котором говорится, что всем сотрудникам посольства Северной Кореи в Куала-Лумпуре временно запрещено покидать дипмиссию. Кроме того, премьер-министр Малайзии запретил всем гражданам КНДР покидать страну.

Ранее КНДР выслала своего посла из Малайзии. Аналогичный шаг в отношении граждан Северной Кореи предпринял и Куала-Лумпур.

Отношения между двумя странами резко ухудшились после убийства в Малайзии Ким Чон Нама, брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Он был убит 13 февраля этого года с помощью большой дозы нервно-паралитического токсина VX.

Полиция Малайзии заявила, что разыскивает по делу об убийстве двух граждан КНДР и считают, что они прячутся в посольстве КНДР. Пхеньян отвергает какую-либо причастность к убийству Ким Чон Нама.