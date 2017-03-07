В феврале потребительские цены в Эстонии выросли на 3,4%

Индекс потребительских цен в феврале по сравнению с январем вырос на 1,3%, а по сравнению с февралем прошлого года - на 3,4%, свидетельствуют данные Департамента статистики.

Как сообщила во вторник, 7 марта, пресс-служба ведомства, по сравнению с февралем прошлого года товары стали дороже на 3,7%, а услуги - на 2,7%.

Административно регулируемые цены на товары и услуги по сравнению с январем прошлого года выросли на 7,5%, а нерегулируемые цены - на 2,3%.

Ведомство отмечает, что самое заметное влияние на индекс потребительских цен по сравнению с данными годичной давности в феврале оказывало подорожание моторного топлива.

Так, в феврале этого года бензин подорожал на 22,7%, а дизельное топливо - на 25,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Существенное влияние на индекс оказало и удорожание продуктов питания и безалкогольных напитков (на 4,1%), алкогольных напитков (на 5,2%) и табачных изделий (на 8,7%).

Наиболее заметно из продуктов питания подорожали сахар (28%), масло (24%) и свежая рыба (21%).

В феврале по сравнению с январем на индекс потребительских цен наиболее заметное влияние оказало повышение цен на транспорт. Моторное топливо за месяц стало дороже на 4,9%, а билеты на самолет - на 37%.