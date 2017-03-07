Бывший министр Тривими Веллисте покинул горсобрание Пярну

С 2015 года Веллисте регулярно приостанавливал действие своих депутатских полномочий. В конце февраля Пярнуская избирательная удовлетворила еще одно его заявление, в котором политик отказался от своего депутатского мандата вплоть до завершения полномочий горсобрания нынешнего созыва - то есть до очередных муниципальных выборах в октябре этого года.

Замещать Веллисте в городском собрании продолжит член правления фирмы DTZ Kinnisvaraekspert Пеэтер Приск.

С 1992 по 1994 год Тривими Веллисте занимал пост министра иностранных дел. С 1999 по 2011 год был депутатом Рийгикогу.

На последних парламентских выборах получил в округе №12 (Пярнумаа) 451 голос и не прошел в Рийгикогу.