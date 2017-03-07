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Союз легкой атлетики остался доволен выступлением сборной Эстонии на ЧЕ в Белграде ({{commentsTotal}})

Эрих Тейгамяги признал, что результаты соответствуют текущему уровню эстонских спортсменов. Автор: ERR
Спорт
Спорт

Руководство Союза легкой атлетики Эстонии позитивно оценило выступления эстонских спортсменов на прошедшем с 3 по 5 марта в Белграде чемпионате Европы по легкой атлетике в закрытых помещениях.

Об этом во вторник, 7 марта, сообщили "Новости спорта" на волне "Радио 4", напомнив, что лучшим результатом эстонских спортсменов на чемпионате стало пятое место Ксении Балты в прыжках в длину.

"Конечно, мы ждали большего. Но, в конечном итоге, думаю, можно остаться довольным. Таковы на сегодня возможности наших спортсменов. Ксения Балта выполнила норматив лондонского ЧМ. Некоторые установили здесь свои личные рекорды. Как, например, Кристьян Розенберг (семиборье) и Мерилин Уудмяэ (тройной прыжок). Метательница ядра Кятлин Пийримяэ показала свой лучший результат сезона. Обидно, конечно, что Майкель Уйбо был вынужден прервать соревнования из-за травмы, и у нас не было возможности понаблюдать за его соперничеством с лучшими семиборцами Европы", - сказал президент Союза легкой атлетики Эрих Тейгамяги.

Всего Эстонию в Белграде представляли 6 легкоатлетов.

Следующий зимний ЧЕ по легкой атлетике пройдет через 2 года в Глазго.

Редактор: Сергей Михайлов



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