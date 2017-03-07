Французские республиканцы решили не менять кандидатуру Фийона перед выборами

Фийона подозревают в том, что он устроил на работу собственную жену и платил ей зарплату за услуги, которые она на самом деле не оказывала. Сам Фийон и его жена отрицают все обвинения. В ходе этого скандала ему неоднократно советовали снять свою кандидатуру, однако он отказывался сделать это.

Председатель сената Франции и однопартиец Фийона Жерар Ларше заявил, что руководство республиканцев в результате тайного голосования поддержало его, и теперь все попытки снять его с президентской гонки должны быть прекращены, передает Би-Би-Си.

Накануне партийного голосования в телевизионном интервью Фийон сказал, что никто не заставит его отступить, особенно после того, как он победил на праймериз в ноябре.

Фийон говорил, что у партии не существует никакого "плана Б". Кроме того, Ален Жюпе, который потенциально мог занять его место в президентской гонке, заранее отказался делать это.

В воскресенье в Париже прошел масштабный митинг сторонников Франсуа Фийона, на который собрались десятки тысяч человек.