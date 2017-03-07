Парламент отказал России в проведении в стенах Рийгикогу фотовыставки о событиях в Сирии

Государственная дума РФ обратилась к коллегам из Эстонии с предложением провести в стенах Рийгикогу фотовыставку, посвященную событиям двух последних лет в Сирии. Парламент Эстонии ответил на это предложение отказом.

Данная выставка, включающая в себя 52 фотографии, значительная часть которых ранее не публиковалась, с 16 по 20 января прошла в Государственной думе.

После этого Госдума обратилась к парламентам европейских государств, Европейскому парламенту, Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также Парламентской ассамблее Советы Европы с предложением организовать проведение данной выставки в своих стенах.

"Депутаты Госсдумы надеются, что данная инициатива найдет поддержку у всех, кто по-настоящему дорожит свободой слова и правом на получение информации, кто не на словах, а на деле стремится к скорейшему прекращению конфликта в Сирийской Арабской Республике и вокруг нее", - обратился к коллегам из Европы председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Накануне из стен Рийгикогу в посольство РФ был направлен официальный отрицательный ответ за подписью главы канцелярии парламента Марии Алайыэ.

По ее словам, согласно существующим правилам проходящие в Рийгикогу выставки знакомят с историей парламента или с его сегодняшней деятельностью, рассказывают о парламентах других стран, о деятельности государственных институтов Эстонии, о символике Эстонии, начинаниях местных самоуправлений или же представляют изобразительное искусство.

Фотовыставка о событиях двух последних лет в Сирии не соответствует перечисленным принципам организации выставок в Рийгикогу, резюмировала Алайыэ.

"Фотокорреспонденты запечатлели освобожденные от террористов города Алеппо и Пальмиру, военные будни, в том числе на базе авиационной группы Вооруженных сил РФ Хмеймим, повседневную жизнь мирных жителей, страдающих от террористических атак, голода и отсутствия медикаментов", - описал работы председатель Госдумы Володин.

По его словам, указанные фотографии были сделаны военными корреспондентами с риском для жизни и служат наглядным подтверждением боевого братства российских и сирийских военных.