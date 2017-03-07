Судно Viking Line не вышло из порта Таллинна по техническим причинам

Утром во вторник по техническим причинам не состоялся рейс парома Viking XPRS из Таллинна в Хельсинки, сообщила компания Viking Line.

Как уточняется на сайте компании, сегодня был отменен выход судна из Таллинна в Хельсинки в 8:00 и из Хельсинки в Таллинн в 11:30.

Проблема связана с главным двигателем, и ее хотят решить к вечеру вторника, чтобы судно смогло выйти согласно графику в 18:00.