Судно Viking Line не вышло из порта Таллинна по техническим причинам ({{commentsTotal}})
Утром во вторник по техническим причинам не состоялся рейс парома Viking XPRS из Таллинна в Хельсинки, сообщила компания Viking Line.
Как уточняется на сайте компании, сегодня был отменен выход судна из Таллинна в Хельсинки в 8:00 и из Хельсинки в Таллинн в 11:30.
Проблема связана с главным двигателем, и ее хотят решить к вечеру вторника, чтобы судно смогло выйти согласно графику в 18:00.
Редактор: Ирина Киреева