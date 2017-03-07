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США начали размещение системы ПРО в Южной Корее ({{commentsTotal}})

Система противоракетной обороны THAAD. Автор: Reuters/Scanpix
За рубежом
За рубежом

США приступили к развертыванию системы противоракетной обороны THAAD в Южной Корее. Первые элементы ПРО доставлены на Корейский полуостров, сообщается на сайте Тихоокеанского командования американских вооруженных сил.

"Продолжающиеся провокации со стороны Северной Кореи, включая вчерашний запуск нескольких баллистических ракет, лишь подтверждают целесообразность нашего прошлогоднего совместного решения о размещении THAAD в Южной Корее", – приводит словам главы Тихоокеанского командования Вооруженных сил США адмирала Гарри Харриса dw.com, lenta.ru.

Соглашение о размещении THAAD было достигнуто Вашингтоном и Сеулом в июле 2016 года. Эта система ПРО является исключительно оборонительной и не представляет угрозы для других стран региона, отмечается в пресс-релизе Тихоокеанского командования ВС США.

12 февраля Пхеньян произвел пуск баллистической ракеты, которая, по заявлению северокорейского руководства, является новым типом стратегического вооружения, способным нести ядерные боеголовки. Совет Безопасности (СБ) ООН на экстренном заседании на следующий день единогласно осудил действия КНДР, назвав ракетные испытания серьезным нарушением резолюций СБ.

6 марта КНДР запустила еще несколько ракет большой дальности в Японском море. В южнокорейском министерстве обороны предположили, что речь может идти о баллистических ракетах, которые гипотетически могут достигнуть материковой части США.
По требованию Соединенных Штатов и Японии на 8 марта назначено новое экстренное заседание Совбеза ООН в связи с действиями Северной Кореи.

Редактор: Ирина Киреева



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