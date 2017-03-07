Финал чемпионата Эстонии по футзалу начнется в субботу

Стали известны даты поединков финальной серии чемпионата Эстонии по футзалу в высшем дивизионе.

Золотые медали, как и год назад, разыграют действующий чемпион, столичный "Космос" и команда "Нарва Юнайтед".

Финальная серия проводится до двух побед одного из соперников

Первый поединок команд пройдет в субботу, 11 марта, в спортивном комплексе школы Виймси. Ответная игра через неделю состоится в Нарве. Там же, в случае необходимости, 26 марта пройдет третий матч.

В регулярном чемпионате "Нарва Юнайтед" дважды взяла верх над "Космосом" - 6:2 дома и 5:1 в гостях.