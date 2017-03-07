Весной парламент назначит новых экспертов в совет ERR

Комиссия Рийгикогу по культуре решила приступить к подготовке по назначению новых экспертов в совет Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации (ERR). Срок представления кандидатур – 30 марта.

"7 мая этого года истекают полномочия трех экспертов, которые являются членами совета ERR. Поэтому комиссия по культуре преступила к подготовке по назначению новых членов. Мы придерживаемся мнения совета ERR, согласно которому экспертов нужно назначить из числа специалистов по традиционной прессе, электронной прессе, финансам и общественной роли телерадиовещательной корпорации", – сказал председатель комиссии по культуре Ааду Муст, слова которого во вторник, 7 марта, приводит пресс-служба парламента.

В совет ERR входят один представитель от каждой фракции Рийгикогу до истечения полномочий созыва Рийгикогу и четыре эксперта. Полномочия экспертов действительны в течение пяти лет.

7 мая истекут полномочия членов совета ERR Марта Луйка, Райна Таммела и Агу Ууделеппа. Полномочия эксперта по новой прессе Пилле Пруулманн-Венгерфельдт действительны до 2020 года.

Членов совета ERR назначает Рийгикогу по предложению комиссии по культуре.