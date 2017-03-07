Суд наказал денежным штрафом мужчин, посадивших кошек в стиральную машину

Пярнуский уездный суд приговорил к денежному штрафу мужчин, которые опубликовали на своей странице в социальной сети видео с крутящимися в стиральной машине кошками.

Суд оценил деятельность 55-летнего Айвара и 26-летнего Кермо как нарушающую закон о защите животных и назначил Айвару 900 евро штрафа, а Кермо – 549 евро, передает ERR Uudised.

Обоим мужчинам придется оплатить услуги адвоката и принудительное взыскание государству за преступление второй степени в размере 705 евро.

Согласно обвинению Ляэнеской окружной прокуратуры, летом прошлого года Айвар у себя дома в Пярну посадил двух кошек в стиральную машину и включил ее. Кошки скользили и падали во вращающемся барабане, а Кермо снимал видео на свой мобильный телефон. Животные выжили.

По словам прокурора Май Марисааре, которая представляла государственное обвинение, в определенную роль в деятельности мужчин мог сыграть и алкоголь.