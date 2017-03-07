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Театр NUKU покажет спектакль для малышей от 10 месяцев ({{commentsTotal}})

"Тайные истории Плача Грусти и Плача Радости". Автор: www.nuku.ee
Культура
Культура

12 марта в театре NUKU состоится премьера звуковой постановки "Тайные истории Плача Грусти и Плача Радости" ("Nutude salajutud") для детей от 10 месяцев до двух лет.

Так как малыши не используют слова в своих разговорах, то и в постановке "Тайные истории Плача Грусти и Плача Радости" их не будет. История рассказывается с помощью визуальных эффектов и игры, а для привлечения внимания детей главным образом используются звуки.

По словам постановщика Марии Уск, звуки сопровождают человека еще до рождения, когда ребенок не успел познакомиться с миром и своими родителями. "Звук заставляет малыша повернуть голову и выснить, что там происходит", - отметила Уск.

Спектакль создавался совместными усилиями постановщика, художницы Герли Мяги, актеров Катри Пекри, Кадри Калда и Клеэр Майбаум, детского психолога Леэны Марии, а также маленьких детей и их родителей.

"Во время первой встречи с детьми их положили на одеяло, на котором лежали всевозможные предметы, начиная от абстрактных предметов до кукол. Мы смотрели, на что дети обращают внимание и что делают. Во время второй встречи актеры показали детям историю на сценическом языке", - описала постановщик одну из важнейших частей подготовки.

Фантазийные герои "Тайные истории Плача Грусти и Плача Радости" повествуют о существующей между детьми и взрослыми любви. История показывает, как герои с противоположным характером — Плач Грусти и Плач Радости появляются на свет и начинают общаться.

Во время представления зрители как обычно находятся возле сцены, а в конце действия актеры привлекают детей в совместную игру. Спектакль длится около 25 минут.

 Постановка рассчитана на детей от 10 месяцев до двух лет. Премьера состоится 12 марта.

Редактор: Дина Малова



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Театр NUKU покажет спектакль для малышей от 10 месяцев

12 марта в театре NUKU состоится премьера звуковой постановки "Тайные истории Плача Грусти и Плача Радости" ("Nutude salajutud") для детей от 10 месяцев до двух лет.

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