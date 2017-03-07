Объединенный банк DNB и Nordea будет называться Luminor

Торговый знак нового банка был разработан в сотрудничестве с международным консалтинговым предприятием FutureBrand из Великобритании.

"Luminor символизирует разнообразные сильные стороны нового банка. Первая часть названия – "lumi" происходит от латинского слова "lumen", что означает свет. Luminor станет маяком и указателем для частных и бизнес-клиентов банка, а также для предпринимателей, сообществ и государств, в которых работает банк. Месседж банка – лучшая жизнь возможна, и свой жизненный уровень можно улучшить. Вторая часть слова – "nor" указывает на сильные корни северных стран – владельцы нового предприятия являются банками Северных стран. Эти две грани слиты в одно название. Название банка — словно Полярная звезда, которая указывает путь клиентам и сотрудникам банка, напоминая им о том, что и почему означает бренд", – сказал руководитель по стратегии FutureBrand Фредди Бэвейсток.

"Мы строим как новый банк, так и новый бренд финансовых услуг. В ДНК нашего бренда три ценности, которые закладывают надежный фундамент внутренней культуры и принципов деятельности нового банка: люди прежде всего, качество во всем и четкие цели", – пояснил председатель правления Luminor Эркки Раазуке.

Сделку по объединению DNB и Nordea планируют завершить во втором квартале 2017 года.