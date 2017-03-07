Коалиция собирается отказаться от верхнего предела министерских портфелей

Если сейчас законодательство предусматривает, что в состав правительства Эстонской Республики могут входить не более 15 членов, то в будущем верхний предел числа министров в кабинете может быть отменен.

Об этом во вторник, 7 марта, сообщил портал новостей ERR.ee, отметив, что соответствующую концепцию разработало Министерство юстиции.

В меморандуме, представленном на последнем совещании кабмина, значатся два предложения: не устанавливать в дальнейшем верхний предел численного состава правительства, а также способствовать тому, чтобы деятельность Рийгикогу и правительства стала более связной.

Для снижения ограничений числа министерских портфелей необходимо менять закон, который в настоящее время предусматривает, что в состав правительства могут входить не более 15 членов. Сейчас, напомним, в состав правительства входят премьер-министр, 12 министров и два беспортфельных министра.

В ситуации, когда верхний предел численности кабинета будет упразднен, у Рийгикогу все же сохранится контроль за фактическим размером правительства, поскольку кандидат на пост премьера в любом случае будет просить у парламента полномочия на формирование своего правительства.

Концепция, одобренная тройственной коалицией, предусматривает и увеличение роли министров без портфелей. В числе прочего их предлагается наделить правом замещать премьера во время его отсутствия. Помимо этого более конкретными функциями планируется наделить и самого премьера.

Оппозиционный депутат Рийгикогу Кристен Михал (Партия реформ), дважды занимавший министерские посты, считает естественным, что правительство реорганизует свою работу, желая сделать ее более гибкой.

"Как человек, дважды входивший в состав кабинета, считаю, что там есть нюансы, которые следует пересмотреть. Если в результате изменений работа правительства станет более гибкой, то это хороший результат. Но, конечно, целью не может быть то, что ради снижения напряжения внутри коалиции кому-то дадут больше портфелей, а их общее число увеличится. Это точно не должно быть результатом реформы", - предупредил Михал.