Продюсер Eesti Laul: минусы песни "Verona" нужно превратить в плюсы

По словам продюсера Eesti Laul Марта Нормета, победившая в этом году песня "Verona" вызвала массу дискуссий на тему, какой должна быть композиция — современной или со старым звучанием. Нормет считает, что песня "Verona" — вне времени, а вместо того, чтобы скрывать старомодный стиль, нужно подать его в качестве преимущества.

"Сейчас проводится множество собраний в связи с предстоящей поездкой на Евровидение. Консультанты и продюсеры из Швеции помогают нам разработать победную концепцию выступления. Эта дилемма о звучании — одна из основных тем для обсуждений. Да, песню-победителя нельзя назвать модной, но мне кажется, что не всегда нужно следовать последней моде, потому что большая часть людей в ней ничего не понимает", - сказал Нормет в передаче "Vikerhommik".

Для начала в ходе обсуждений предстоит решить, готова ли музыкальная часть выступления. "По этому вопросу особенно хотелось бы узнать мнение шведов", - отметил Нормет и добавил, что при необходимости можно будет изменить аранжировку песни. "Разумеется, сама мелодия останется прежней, равно как и исполнители, но когда Свен писал эту песню, то придумал несколько вариаций", - рассказал продюсер.

Нормет добавил, что несмотря на то, что в суперфинале "Verona" обошла конкурентов на десятки тысяч голосов, все же их победа не была очевидной. "В финальную часть голосования Койт и Лаура вышли, заняв лишь второе место, а первое место заняла Керли. При том, что Койт и Лаура были самыми популярными, они не были настолько недосягаемы, как, например, дуэт Элины Борн и Стига Ряста. В данном случае могло случиться и так, что жюри не пропустило бы дуэт в суперфинал", - отметил Нормет и подчеркнул, что совместное с жюри голосование очень оправдано, и благодаря такой системе, в суперфинал не прошли любимцы публики в полуфинале — Ариадне и Иво Линна.

Eesti Laul – уникальный по своим масштабам отборочный конкурс на Евровидение, по своему размаху он уступает только аналогичным конкурсам в Норвегии и Швеции.

"Мы хотим развиваться и дальше, только так и нужно в таком случае думать. Конечно, всегда можно вернуться к более скромным масштабам, но опыт последних двух лет показал, что в таком большом мероприятии существует очень большая потребность", - заключил продюсер.