На должность директора Ласнамяэской гимназии Таллинн намерен утвердить Андрея Канте

На своей сессии в среду, 8 марта, мэрия Таллинна намерена утвердить 30-летнего Андрея Канте в должности директора Ласнамяэской гимназии.

Соответствующее постановление стоит под первым номером в повестке дня очередного заседания столичной городской управы.

В настоящее время Андрей Канте занимает пост руководителя по развитию Таллиннской Гуманитарной гимназии.

Он стал победителем объявленного в январе открытого конкурса на замещение вакантной должности директора Ласнамяэской гимназии.

На прошлой неделе стало известно, что сотрудники гимназии попросили власти Таллинна дать второй шанс бывшему директору этой школы Юрию Беляеву, который был отправлен в отставку 30 ноября. Обращение в поддержку Беляева подписали 50 сотрудников школы.

В настоящее время исполняющим обязанности главы Ласнамяэской гимназии является завуч этой школы Мерье Тальвик.