rus.err.ee

На должность директора Ласнамяэской гимназии Таллинн намерен утвердить Андрея Канте ({{commentsTotal}})

Ласнамяэская гимназия приступила к работе в 1979 году. Тогда она называлась 12-й средней школой Таллинна. Автор: lasgy.tln.edu.ee
Эстония
Эстония

На своей сессии в среду, 8 марта, мэрия Таллинна намерена утвердить 30-летнего Андрея Канте в должности директора Ласнамяэской гимназии.

Соответствующее постановление стоит под первым номером в повестке дня очередного заседания столичной городской управы.

В настоящее время Андрей Канте занимает пост руководителя по развитию Таллиннской Гуманитарной гимназии.

Он стал победителем объявленного в январе открытого конкурса на замещение вакантной должности директора Ласнамяэской гимназии.

На прошлой неделе стало известно, что сотрудники гимназии попросили власти Таллинна дать второй шанс бывшему директору этой школы Юрию Беляеву, который был отправлен в отставку 30 ноября. Обращение в поддержку Беляева подписали 50 сотрудников школы.

В настоящее время исполняющим обязанности главы Ласнамяэской гимназии является завуч этой школы Мерье Тальвик.

Редактор: Сергей Михайлов



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

На должность директора Ласнамяэской гимназии Таллинн намерен утвердить Андрея Канте

Коалиция собирается отказаться от верхнего предела министерских портфелей
Суд наказал денежным штрафом мужчин, посадивших кошек в стиральную машину
Продюсер Eesti Laul: минусы песни "Verona" нужно превратить в плюсы
ФОТО: президент Керсти Кальюлайд прибыла в Финляндию с визитом
Урмас Рейнсалу продолжает процесс взыскания с России компенсации за действия СССР

Министр юстиции Урмас Рейнсалу заявил, что продолжает процесс взыскания с России как правопреемника СССР компенсации за причиненный оккупацией ущерб, поскольку правительство не принимало противоположного решения.

Парламент отказал России в проведении в стенах Рийгикогу фотовыставки о событиях в Сирии
Европейский суд: страны ЕС не обязаны выдавать визы просителям убежища
В феврале потребительские цены в Эстонии выросли на 3,4%
Мнение / Интервью
Сергей Шнуров: ненормативная лексика нужна в русском языке так же, как и запятые

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров отныне не только музыкант, но и модный художник, развивающий собственное направление в искусстве — брендреализм. В интервью телеканалу ETV+ Шнуров отметил, что суть этого направления заключается в том, что завышенная стоимость вещей — это во многом продукт манипуляций.

Мотогонщица Анастасия Коваленко: в большей степени я ощущаю себя эстонкой

Андрей Крашевский: Москва закрепляет за собой ведущую роль в сирийском урегулировании
Глава эстонской адвокатуры: популисты несут угрозу для правовой системы
Ида-Вирумаа
Ида-Вирумаа теряет туристов третий месяц подряд, но число гостей из России растет
Двоевластие в Нарва-Йыэсуу закончилось, противостояние депутатов продолжается
Эстонские сварщики победили на международном конкурсе в Ида-Вирумаа
Житель Силламяэ отсудил у квартирного товарищества почти 600 евро
Гражданина Эстонии оштрафовали за попытку контрабанды ювелирных изделий в Россию
Выбор редакции
Опрос: более 90% работников в Эстонии ходят на работу больными
За убийство в Палдиски с целью грабежа суд приговорил подростка к девяти годам тюрьмы
В Таллинне близ водохранилища образовалась незаконная свалка строительных и бытовых отходов
Eesti Laul
Лаура и Койт Тооме поедут на Евровидение не впервые
Монс Зелмерлев поднял на ноги Saku Suurhall, исполняя свой знаменитый хит
В специально подготовленных к Eesti Laul клипах ее ведущие посмеиваются над эстонским обществом
За рубежом
США начали размещение системы ПРО в Южной Корее
Французские республиканцы решили не менять кандидатуру Фийона перед выборами
В Финляндии изменится система штрафов за нарушения ПДД
В Гааге началось рассмотрение иска Украины к России
Европейские страны с турецкой диаспорой пытаются запретить агитацию турецких политиков
Рауль Кастро раскритиковал политику Трампа
Эстония
Ледокол EVA-316 провел суда в Пярнуском заливе 191 раз

С 10 января ледокольное судно департамента водных путей EVA-316 помогло провести суда через ледовые поля в Пярнуском заливе 191 раз, потратив при этом 324 000 литров топлива.

В Пылвамаа без электричества остались около 1000 домохозяйств
Бывший министр Тривими Веллисте покинул горсобрание Пярну
На ярмарке труда в Таллинне предложат свыше 2000 вакансий
В волости Сауга в Пярнумаа разгорелся конфликт из-за административной реформы
Виктор Васильев будет первым номером на выборах в Хааберсти
Таллинн хочет, чтобы штрафы за превышение скорости поступали в бюджет самоуправлений
Экономика
Объединенный банк DNB и Nordea будет называться Luminor
МИД Эстонии направил на согласование проект ратификации СЕТА
06.03
Число страховых мошенничеств в Эстонии за год выросло на треть
06.03
Peugeot-Citroen объявил о покупке Opel за 2,2 млрд евро
06.03
Скоростной интернет в сельских районах Эстонии подешевел на 11%
03.03
Число пассажиров Nordica за год значительно увеличилось
03.03
Плату за пользование автодорогами распространят на грузовики массой от 3,5 тонн
Спорт
Финал чемпионата Эстонии по футзалу начнется в субботу
Союз легкой атлетики остался доволен выступлением сборной Эстонии на ЧЕ в Белграде
Райн Вейдеман покидает "Калев/Крамо"
Ксения Балта заняла пятое место в прыжках в длину на ЧЕ по легкой атлетике
Гол Константина Васильева помог "Ягеллонии" одержать волевую победу
Канадский лыжник Харви выиграл марафон на ЧМ в Лахти, Рехемаа занял 49-е место
Норвежская лыжница Бьёрген выиграла 30 км на ЧМ, Маннима заняла 43-е место
Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на этапе КМ в Пхенчхане
Ксения Балта выполнила квалификацию и попала в финал ЧЕ по легкой атлетике
Культура
Театр NUKU покажет спектакль для малышей от 10 месяцев

12 марта в театре NUKU состоится премьера звуковой постановки "Тайные истории Плача Грусти и Плача Радости" ("Nutude salajutud") для детей от 10 месяцев до двух лет.

ФОТО: Калью Комиссаров в эфире и за кадром Эстонского телевидения
Скончался актер и постановщик Калью Комиссаров
В театре "Эндла" поставили документальный спектакль о жителях Пярнумаа
Разное
В среду днем жители района Каламая останутся без горячей воды и отопления
Весной парламент назначит новых экспертов в совет ERR
Российская авиакомпания обучит сотрудников самообороне для защиты от агрессивных пассажиров
ВИДЕО: курсанты из Анголы заняли 1-е место на конкурсе строевой песни в Петербурге
В Эстонии началась кампания "Выпиваете – запивайте водой!"
03.03
Февраль был на 2 градуса теплее обычного
03.03
Синоптики: средняя мартовская температура будет в пределах или выше нормы
03.03
"Нескучный Weekend" на "Радио 4": чем заняться в выходные
Последние новости
13:58
Ледокол EVA-316 провел суда в Пярнуском заливе 191 раз
13:46
Президент Финляндии не видит причин паниковать из-за учений "Запад"
13:36
В среду днем жители района Каламая останутся без горячей воды и отопления
13:16
На должность директора Ласнамяэской гимназии Таллинн намерен утвердить Андрея Канте
12:51
Коалиция собирается отказаться от верхнего предела министерских портфелей
12:50
Продюсер Eesti Laul: минусы песни "Verona" нужно превратить в плюсы
12:49
Европейский суд: страны ЕС не обязаны выдавать визы просителям убежища
11:36
Театр NUKU покажет спектакль для малышей от 10 месяцев
11:23
Суд наказал денежным штрафом мужчин, запустивших кошек крутиться в стиральной машине
11:00
Весной парламент назначит новых экспертов в совет ERR
10:36
США начали размещение системы ПРО в Южной Корее
10:35
Финал чемпионата Эстонии по футзалу начнется в субботу
10:03
Судно Viking Line не вышло из порта Таллинна по техническим причинам
09:59
Парламент отказал России в проведении в стенах Рийгикогу фотовыставки о событиях в Сирии
Полезно знать
Актуальная камера
Актуальная камера 06.03.2017 (20:00)

Погода
Во вторник ожидаются снегопады и сильный ветер
За рубежом
Северная Корея произвела одновременный пуск четырех баллистических ракет
ERR в Москве: российские коммунисты отметили день смерти Сталина
Освобожденный российский оппозиционер Дадин намерен снова участвовать в протестных акциях
Министр обороны ФРГ: настало время для модернизации Бундесвера
ERR в Москве: в марше памяти Бориса Немцова приняли участие около 10 000 человек
В пригороде Стокгольма произошли беспорядки
Эстония
В волости Сауга в Пярнумаа разгорелся конфликт из-за административной реформы
Полиция предлагает ограничить скорость до 40 км/ч в спальных районах Таллинна
Дефицит Больничной кассы за 2016 год составил 29 млн евро
Конституционная комиссия Рийгикогу не поддержала канцлера права в вопросе акцизов
Юристы: с вопросами об алиментах в основном обращаются русскоязычные женщины
В Таллинне близ водохранилища образовалась незаконная свалка строительных и бытовых отходов