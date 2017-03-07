В среду днем жители района Каламая останутся без горячей воды и отопления

В среду, 8 марта, в связи с ремонтом теплотрассы в районе Каламая будет нарушена подача горячей воды и теплоснабжение, сообщило предприятие Utilitas.

Ремонт теплотрассы начнут в 9:00 и закончат не позднее 17:00. В это время будет нарушена подача горячей воды и отопления в районе бульвара Пыхья и улиц Нийне, Калью, Вана-Каламая и Каларанна. Ограничений дорожного движения в связи с ремонтными работами не будет.

Предприятие Utilitas сообщило о нарушении снабжения горячей водой владельцам домов. Информацию об отключениях можно найти на сайте Utilitas или узнать, позвонив по инфотелефону города Таллинна 1345.