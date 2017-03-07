Президент Финляндии не видит причин паниковать из-за российских учений "Запад"

Если страны Балтии выражают обеспокоенность в связи с военными учениями "Запад-2017", которые пройдут на полигонах России и Беларуси в сентябре этого года, то президент Финляндии Саули Нийнистё не видит причин для паники.

Об этом во вторник, 7 марта, сообщила служба новостей "Радио 4", напомнив, что президент Литвы Даля Грибаускайте недавно заявила, что Балтийские государства будут настаивать, чтобы США и НАТО приняли дополнительные меры по обеспечению безопасности в регионе.

Президент Финляндии Саули Нийнистё эту точку зрения не разделяет. Сегодня в полдень в Хельсинки состоялась совместная пресс-конференция финского лидера и его эстонской коллеги Керсти Кальюлайд, которая в эти дни находится в Финляндии с визитом.

Саули Нийнистё был задан вопрос о предстоящих российско-белорусских учениях. Президент Финляндии ответил, что большой угрозы в этом не видит.

"Учения "Запад" особо нас не беспокоят. Но мы, конечно же, озабочены проблемой глобальной безопасности и особенно в регионе Балтийского моря. Дело в том, что напряженность спустя три года после событий в Крыму существенно возросла. Поэтому мы пытаемся найти любые средства для снижения этой напряженности. Кроме этого, мы пока не очень хорошо осведомлены о позиции Вашингтона. Все это заставляет нас не только быть бдительными, но и несмотря на то, что наши страны небольшие, работать во имя сохранения мира и спокойствия. Вы спросили конкретно об учениях "Запад-2017". Я не верю в то, что это большая угроза для кого-то, это шоу, демонстрация силы", - ответил президент Финляндии.