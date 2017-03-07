Ледокол EVA-316 провел суда в Пярнуском заливе 191 раз

С 10 января ледокольное судно департамента водных путей EVA-316 помогло провести суда через ледовые поля в Пярнуском заливе 191 раз, потратив при этом 324 000 литров топлива.

Граница льда проходит примерно в 25 морских милях к юго-западу от Пярнуского порта, сообщили в понедельник BNS из департамента.

Примерно на десять морских миль от границы льда море покрыто торосистым льдом плотностью 10-20 см, через который без помощи ледокола суда пройти не могут. От торосистого льда до порта море покрыто неподвижным льдом толщиной 15-30 см.

В нынешних погодных условиях в Пярнуском заливе достаточно одного ледокола, однако на тот случай, если ледовые условия усложнятся, департамент подписал договор с фирмой Alfons Hakans, которая на это время предоставит ведомству судно Protector.