Банк Эстонии: цены растут из-за повышениея акцизов в Эстонии и плохой погодой на юге Европы

Экономист Банка Эстонии Сулев Перт объяснил рост цен на продукты питания в Эстонии сокращением их переизбытка, возникшего в 2014 году после закрытия российского рынка для европейских товаров, и плохой погодой на юге Европы, сгубившей урожай фруктов и овощей.

"Продукты питания дорожают в Эстонии и на рынке ЕС главным образом из-за сокращения их переизбытка, возникшего в 2014 году после закрытия российского рынка", - сказал Перт.

Вторая причина, по мнению экономиста, в том, что плохая погода на юге Европы испортила урожай фруктов и овощей. "Рост цен на необработанные продукты питания, в том числе овощи и фрукты, был в феврале рекордно быстрым в странах еврозоны - 5,2%".

По сообщению Департамента статистики, потребительские цены в феврале выросли на 3,4% в годовом сравнении, за месяц цены выросли на 1,3%.

"Ускоряющийся рост цен снижает покупательную способность потребителей, но он может быть долгожданным признаком растущей экономической активности", - считает Перт.

Около четверти февральского роста потребительских цен связано с 23-процентным ростом стоимости топлива на заправках Эстонии.

"Одной из причин роста цен, который в Эстонии был быстрее средней инфляции еврозоны, является повышение акцизных ставок. Акцизы на моторное топливо, алкоголь и табак в феврале подняли цены примерно на 1%. Подорожали преимущественно услуги, однако рост цен на промышленные товары был по-прежнему медленным из-за низких импортных цен", - отметил Перт.