Бывший нарвский префект Артур Пярноя не признал вины в присвоении денег

В Вируском уездном суде завершается рассмотрение уголовного дела, в котором экс-префекта Нарвы и бывшего члена горсобрания, на данный момент работающего юристом Артура Пярноя, обвиняют в присвоении денег, а также в подделке и предоставлении фальшивых документов суду.

Очередное заседание по делу состоялось во вторник, 7 марта.

Как сообщила корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова, если ничего не случится, то прения сторон пройдут на следующем заседании 21 марта. В ходе этого заседания прокурор огласит наказание, которое он требует для обвиняемых.

Заслушав участников дела, суд, очевидно, назначит дату оглашения приговора.

На данный момент известно, что обвиняемые своей вины не признали, подтвердили rus.err.ee в пресс-службе суда.

Как писал rus.err.ee, согласно обвинению, будучи членом правления фирмы Sidiv Õigusbüroo OÜ, Пярноя присвоил в 2013 году находящиеся во владении предприятия, но принадлежащие другому человеку 19 173,49 евро.

Речь идет о 300 000 крон, которые этот человек одолжил фирме на основании заключенного 22 июля 2008 года договора о займе.

Согласно обвинению, Пярноя подделал договор займа и представил суду фальшивый договор вместе с заявлением.

Следствие выявило, что Пярноя действовал с целью оставить эти деньги своей фирме и себе, подделав и представив суду поддельные документы.

Кроме Пярноя обвинение в подделке и использовании фальшивых документов получила и фирма Sidiv Õigusbüroo как юридическое лицо. Также одну из работниц фирмы обвиняют в подделке документов и даче ложных показаний.