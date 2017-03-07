Финал конкурса Eesti Laul 2017 смотрели 290 000 телезрителей

Сергей Шнуров: ненормативная лексика нужна в русском языке так же, как и запятые

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров отныне не только музыкант, но и модный художник, развивающий собственное направление в искусстве — брендреализм. В интервью телеканалу ETV+ Шнуров отметил, что суть этого направления заключается в том, что завышенная стоимость вещей — это во многом продукт манипуляций.