Финал конкурса Eesti Laul 2017 смотрели 290 000 телезрителей ({{commentsTotal}})
Финал песенного конкурса Eesti Laul на прошлой неделе стал самой популярной телепередачей. Его посмотрели по телевизору 290 000 человек, следует из статистики Emor.
В прошлом году финал Eesti Laul посмотрели 292 000 телезрителей.
В этом году финал конкурса прошел в Saku Suurhall. Победителем выбрали дуэт Лауры и Койта Тооме, которые будут представлять Эстонию на "Евровидении 2017" в Киеве. Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал – 13 мая. Дуэт от Эстонии выступит 11 мая.
Редактор: Ирина Киреева