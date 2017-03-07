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Венгерский парламент одобрил создание спецлагерей для беженцев ({{commentsTotal}})

Беженцы в Венгрии. Автор: Фото: Dado Ruvic/Reuters/Scanpix
За рубежом
За рубежом

Венгерский парламент одобрил законопроект об отправке прибывающих в страну мигрантов в специальные лагеря на южных границах страны, сообщают венгерские СМИ. Бенженцам запрещено свободно передвигаться по территории Венгрии.

Решение было принято подавляющим большинством голосов членов парламента: законопроект поддержали 138 человек, против высказались шестеро, еще 22 парламентария воздержались.

Согласно документу, мигрантам запрещается свободно передвигаться по территории Венгрии или покидать страну на тот период, пока власти рассматривают их обращения о предоставлении убежища, сообщает Би-Би-Си.

В этот период они будут содержаться в транспортных контейнерах на границе с Сербией.

Решение парламента уже подверглось критике со стороны правозащитной организации Amnesty International.

Документ также раскритиковало Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, которое утверждает, что он нарушает обязательства Венгрии в рамках законодательства ЕС.

В середине февраля стало известно, что созданное в прошлом году в Венгрии полицейское подразделение для охраны 175-километровой границы с Сербией сталкивается с трудностями в поиске новых сотрудников.

В декабре прошлого года венгерские власти закрыли лагерь для нелегальных мигрантов в городе Бичке, в 30 км к западу от Будапешта.

В настоящее время на территории Венгрии проживают около 600 мигрантов, чьи обращения о предоставлении убежища находятся на рассмотрении.

Редактор: Артур Тооман



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