Спасателям и неравнодушным жителям страны вручили знаки отличия

Среди тех, кто получил медали "за спасение жизни" из рук главы МВД и гендиректора Спасательного департамента - два жителя Ида-Вирумаа, передает "Актуальная камера".

10-летний школьник из Кохтла-Ярве Дима Царинный в минувшем ноябре не дал утонуть другу. А поступок Кирилла Иванова из Нарвы в том же ноябре прогремел на всю страну: по счастливой случайности мужчина оказался рядом с прудом на нарвской улице Выйду - проезжал на машине, когда под лед провалился 11-летний мальчишка. Кирилл бросился на помощь, но тоже провалился под лед.

"Когда между нами оставалось всего лишь около метра расстояния я объяснил ему ,что нельзя на меня вешаться, а мы вместе с ним должны плыть обратно к берегу. Я буду его подстраховывать, он меня понял, - рассказывает Кирилл. - Потом я виделся с этим мальчиком в больнице, тогда у него уже было шоковое состояние, поэтому я с ним попрощался и так мы разошлись. Потом я виделся с его родителями, они меня поблагодарили. На этом все закончилось".