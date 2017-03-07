Актуальная камера 07.03.2017 (18:00)

Если сейчас законодательство предусматривает, что в состав правительства Эстонской Республики могут входить не более 15 членов, то в будущем верхний предел министров в кабинете может быть отменен.
Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров отныне не только музыкант, но и модный художник, развивающий собственное направление в искусстве — брендреализм. В интервью телеканалу ETV+ Шнуров отметил, что суть этого направления заключается в том, что завышенная стоимость вещей — это во многом продукт манипуляций.
Таллинн вошел в десятку самых экологически чистых мировых столиц. Первое место в этом рейтинге занимает Стокогльм.
12 марта в театре NUKU состоится премьера звуковой постановки "Тайные истории Плача Грусти и Плача Радости" ("Nutude salajutud") для детей от 10 месяцев до двух лет.