В среду местами мокрый снег, 0..+4

Ночью будет облачно. Пройдет снег и мокрый снег. Но ближе к утру осадки ослабеют. Местами возможен гололед. Подует ветер восточных направлений от 3 до 10 м/с. Утром он изменит направление на южное и юго-восточное, и на островах и в прибрежной зоне разгонится до 14 м/с. Температура воздуха от -2 до +2°C.

Днем - облачно с прояснениями. Местами мокрый снег. Вероятность осадков будет выше на западе Эстонии. Подует южный и юго-западный ветер со скоростью от 4 до 10 м/с, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха от 0 до +4°C. Но ближе к вечеру похолодает.