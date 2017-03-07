Спасатели попали в ДТП, трех человек доставили в больницу

В Ярваском уезде спасательная машина, выехавшая на вызов, вылетела с дороги. Трех человек доставили в больницу в Пайде.

Как сообщил Лыунаский спасательный центр, команда спасателей из Пайде, отправившаяся на вызов, попала в ДТП. Их автомобиль, по предварительной информации, потерял управление, съехал с дороги и опрокинулся.

Пострадавшие в 17:53 связались по рации с коллегами и запросили помощь. На место происшествия были отправлены две машины скорой помощи, команда спасателей из Тюри и полиция. Во время аварии в машине находилось четыре человека, троих отвезли в больницу в Пайде.

Причина аварии устанавливается.