Российские операторы связи все еще надеются на диалог с государством по вопросу хранения данных

Российские операторы связи и интернет-провайдеры уже со следующего года будут обязаны хранить разговоры, сообщения и интернет-перепеписку абонентов за последние шесть месяцев. К этому их обязывают поправки в Законе о борьбе с терроризмом. Операторы заявляют, что нововведения просто невыполнимы и надеются добиться диалога с властями.

Основная проблема в том, что прямые финансовые затраты на хранение информации закон возлагает на бизнес, а косвенно - на простых пользователей интернета и сотовой связи. Предполагается, что бизнесмены и граждане должны за свой счет помочь государству в борьбе с терроризмом и экстремизмом, передает "Актуальная камера".

На данный момент непонятно даже, во сколько обойдется строительство современных центров обработки и хранения данных. Но займет оно не менее года.

"Времени на реализацию закона в том виде, в котором он принят, уже нет. Потому что любое строительство ЦОДов, создание информационных систем займет больше времени, чем на сегодня осталось до вступления закона в силу. Чем все это закончится, судить очень сложно", - говорит вице-президент Mail.ru Владимир Габриелян.

В случае реализации закона есть и риск нарушения тайны переписки и личной жизни.

"К сожалению, по этому вопросу решения нету", - отмечает директор по стратегическим проектам Института исследования Интернета Ирина Левова.

За полгода россияне наговаривают по мобильным телефонам более 700 миллиардов минут, передают и получают более 50 миллиардов смс-сообщений, а объем трафика в российском сегменте всемирной сети превышает 6 эксабайт. У государства, по словам бизнесменов, пока нет даже способов анализировать такой объем данных.

"Конечный выгодоприобретатель что приобретет от этого? Для чего все-таки мы это все храним? В чем смысл борьбы с терроризмом, борьбы с какими-то нехорошими проявлениями - что даст эта информация?" - задается вопросами интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

Ответ должно дать государство, причем в ближайшее время. Бизнесмены, по крайней мере, все еще надеются на диалог.