rus.err.ee

Николай Петрович восстановил депутатские полномочия в горсобрании Кохтла-Ярве ({{commentsTotal}})

Николай Петрович возвращается в горсобрание. Автор: Фото: Postimees/Scanpix
Ида-Вирумаа
Ида-Вирумаа

Во вторник, 7 марта, избирательная комиссия Кохтла-Ярве восстановила полномочия депутата горсобрания Кохтла-Ярве Николая Петровича, заодно прекратив полномочия замещающего депутата Яанека Пахка.

За последние восемь месяцев полномочия депутата горсобрания Кохтла-Ярве Николая Петровича прерывались уже дважды, передает "Актуальная камера".

Причины этой частой ротации - в прогулах Петровича. Если три месяца подряд без уважительной причины не появляться на заседаниях городского собрания, то депутатские полномочия приостанавливаются.

"Есть депутаты, которые больше числятся, чем работают. В конкретном случае мы говорим о депутате, который имеет свое мнение, то есть это работающий депутат", - говорит председатель городского собрания Кохтла-Ярве Рийна Иванова.

 

Сам Петрович от комментариев отказался. За свою работу депутаты горсобрания Кохтла-Ярве получают 177 евро в месяц, причем, по словам председателя горсобрания, работа подразумевает не только присутствие на сессиях, но и участие в работе комиссий.

Член правления концерна VKG Петрович входит в комиссию по хозяйственной деятельности.

Редактор: Виктор Сольц

николай петрович


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

Спасатели попали в ДТП, трех человек доставили в больницу
Женщины-депутаты Маардуского горсобрания получат по 100 евро в честь 8 марта

На должность директора Ласнамяэской гимназии Таллинн намерен утвердить Андрея Канте

Суд оштрафовал мужчин, запустивших кошек крутиться в стиральной машине

Нанесший смертельный удар знакомому ножом в ягодицу нарвитянин признан виновным
Коалиция собирается отказаться от верхнего предела министерских портфелей

Если сейчас законодательство предусматривает, что в состав правительства Эстонской Республики могут входить не более 15 членов, то в будущем верхний предел министров в кабинете может быть отменен.

Спасателям и неравнодушным жителям страны вручили знаки отличия
В Единой лиге ВТБ "Калев/Крамо" потерпел поражение от УНИКСа
Николай Петрович восстановил депутатские полномочия в горсобрании Кохтла-Ярве
Мнение / Интервью
Сергей Шнуров: ненормативная лексика нужна в русском языке так же, как и запятые

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров отныне не только музыкант, но и модный художник, развивающий собственное направление в искусстве — брендреализм. В интервью телеканалу ETV+ Шнуров отметил, что суть этого направления заключается в том, что завышенная стоимость вещей — это во многом продукт манипуляций.

Мотогонщица Анастасия Коваленко: в большей степени я ощущаю себя эстонкой

Андрей Крашевский: Москва закрепляет за собой ведущую роль в сирийском урегулировании
Глава эстонской адвокатуры: популисты несут угрозу для правовой системы
Ида-Вирумаа
В смерти попавшего под колеса погрузчика в Мяэтагузе мальчика виновных не нашли
Бывший нарвский префект Артур Пярноя не признал вины в присвоении денег
Директор нарвского детсада: в первую очередь ребенку нужно решить проблемы с родным языком
Команда "Нарва Юнайтед" вышла в финал чемпионата Эстонии по футзалу
Эстонские сварщики победили на международном конкурсе в Ида-Вирумаа
Выбор редакции
Опрос: более 90% работников в Эстонии ходят на работу больными
За убийство в Палдиски с целью грабежа суд приговорил подростка к девяти годам тюрьмы
Полиция предлагает ограничить скорость до 40 км/ч в спальных районах Таллинна
Eesti Laul
Лаура и Койт обошли Керли на конкурсе Eesti Laul на 20 000 голосов
Лаура и Койт Тооме поедут на Евровидение не впервые
Монс Зелмерлев поднял на ноги Saku Suurhall, исполняя свой знаменитый хит
За рубежом
Сайт WikiLeaks начал публикацию документов из центра киберразведки ЦРУ
Венгерский парламент одобрил создание спецлагерей для беженцев
Французские республиканцы решили не менять кандидатуру Фийона перед выборами
Гражданам Малайзии запретили покидать КНДР
Трамп отменил запрет на въезд в США для граждан Ирака
В Финляндии изменится система штрафов за нарушения ПДД
Эстония
Таллинн вошел в десятку самых чистых столиц мира

Таллинн вошел в десятку самых экологически чистых мировых столиц. Первое место в этом рейтинге занимает Стокогльм.

Ледокол EVA-316 провел суда в Пярнуском заливе 191 раз
Парламент отказал России в проведении в стенах Рийгикогу фотовыставки о событиях в Сирии
К утру вторника в Пылвамаа без электричества остались около 1000 домохозяйств
Бывший министр Тривими Веллисте покинул горсобрание Пярну
На ярмарке труда в Таллинне предложили свыше 2000 вакансий
ФОТО: президент Керсти Кальюлайд прибыла в Финляндию с визитом
Экономика
Банк Эстонии: цены растут из-за повышениея акцизов в Эстонии и плохой погодой на юге Европы
Объединенный банк DNB и Nordea будет называться Luminor
06.03
Паром Piret успешно прошел ходовые испытания
06.03
Турпоток из Эстонии в Россию в январе вырос на 15%
06.03
Число страховых мошенничеств в Эстонии за год выросло на треть
06.03
Peugeot-Citroen объявил о покупке Opel за 2,2 млрд евро
06.03
Скоростной интернет в сельских районах Эстонии подешевел на 11%
Спорт
Финал чемпионата Эстонии по футзалу начнется в субботу
Союз легкой атлетики остался доволен выступлением сборной Эстонии на ЧЕ в Белграде
Райн Вейдеман покидает "Калев/Крамо"
Ксения Балта заняла пятое место в прыжках в длину на ЧЕ по легкой атлетике
Гол Константина Васильева помог "Ягеллонии" одержать волевую победу
Канадский лыжник Харви выиграл марафон на ЧМ в Лахти, Рехемаа занял 49-е место
Норвежская лыжница Бьёрген выиграла 30 км на ЧМ, Маннима заняла 43-е место
Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на этапе КМ в Пхенчхане
Ксения Балта выполнила квалификацию и попала в финал ЧЕ по легкой атлетике
Культура
Театр NUKU покажет спектакль для малышей от 10 месяцев

12 марта в театре NUKU состоится премьера звуковой постановки "Тайные истории Плача Грусти и Плача Радости" ("Nutude salajutud") для детей от 10 месяцев до двух лет.

ФОТО: Калью Комиссаров в эфире и за кадром Эстонского телевидения
Скончался актер и постановщик Калью Комиссаров
В театре "Эндла" поставили документальный спектакль о жителях Пярнумаа
Разное
В феврале эфирный рейтинг ETV+ пошел на спад
В среду днем жители района Каламая останутся без горячей воды и отопления
В Эстонии запускают в обращение новые евромонеты
Российская авиакомпания обучит сотрудников самообороне для защиты от агрессивных пассажиров
ВИДЕО: курсанты из Анголы заняли 1-е место на конкурсе строевой песни в Петербурге
03.03
В связи с весенним нерестом рыб вводится ряд запретов на рыбную ловлю
03.03
Февраль был на 2 градуса теплее обычного
03.03
Синоптики: средняя мартовская температура будет в пределах или выше нормы
Последние новости
20:29
Николай Петрович восстановил депутатские полномочия в горсобрании Кохтла-Ярве
20:26
В Единой лиге ВТБ "Калев/Крамо" потерпел поражение от УНИКСа
20:13
Сайт WikiLeaks начал публикацию документов из центра киберразведки ЦРУ
19:26
Спасатели попали в ДТП, трех человек доставили в больницу
18:54
Таллинн вошел в десятку самых чистых столиц мира
18:22
Спасателям и неравнодушным жителям страны вручили знаки отличия
18:18
Актуальная камера 07.03.2017 (18:00)
16:43
Президент Эстонии помиловала бывшего военнослужащего, пострадавшего в Афганистане
16:30
В смерти попавшего под колеса погрузчика в Мяэтагузе мальчика виновных не нашли
16:07
Женщины-депутаты Маардуского горсобрания получат по 100 евро в честь 8 марта
15:14
Венгерский парламент одобрил создание спецлагерей для беженцев
15:04
В феврале эфирный рейтинг ETV+ пошел на спад
14:57
Нарвитянин, нанесший смертельный ножевой удар знакомому в ягодицу, признан виновным
14:57
Финал конкурса Eesti Laul 2017 смотрели 290 000 телезрителей
Полезно знать
Актуальная камера
Актуальная камера 06.03.2017 (20:00)

Погода
Во вторник ожидаются снегопады и сильный ветер
За рубежом
Северная Корея произвела одновременный пуск четырех баллистических ракет
ERR в Москве: российские коммунисты отметили день смерти Сталина
Освобожденный российский оппозиционер Дадин намерен снова участвовать в протестных акциях
Министр обороны ФРГ: настало время для модернизации Бундесвера
ERR в Москве: в марше памяти Бориса Немцова приняли участие около 10 000 человек
В пригороде Стокгольма произошли беспорядки
Эстония
На ярмарке труда в Таллинне предложили свыше 2000 вакансий
В волости Сауга в Пярнумаа разгорелся конфликт из-за административной реформы
Полиция предлагает ограничить скорость до 40 км/ч в спальных районах Таллинна
Дефицит Больничной кассы за 2016 год составил 29 млн евро
Конституционная комиссия Рийгикогу не поддержала канцлера права в вопросе акцизов
Юристы: с вопросами об алиментах в основном обращаются русскоязычные женщины