Николай Петрович восстановил депутатские полномочия в горсобрании Кохтла-Ярве ({{commentsTotal}})
Во вторник, 7 марта, избирательная комиссия Кохтла-Ярве восстановила полномочия депутата горсобрания Кохтла-Ярве Николая Петровича, заодно прекратив полномочия замещающего депутата Яанека Пахка.
За последние восемь месяцев полномочия депутата горсобрания Кохтла-Ярве Николая Петровича прерывались уже дважды, передает "Актуальная камера".
Причины этой частой ротации - в прогулах Петровича. Если три месяца подряд без уважительной причины не появляться на заседаниях городского собрания, то депутатские полномочия приостанавливаются.
"Есть депутаты, которые больше числятся, чем работают. В конкретном случае мы говорим о депутате, который имеет свое мнение, то есть это работающий депутат", - говорит председатель городского собрания Кохтла-Ярве Рийна Иванова.
Сам Петрович от комментариев отказался. За свою работу депутаты горсобрания Кохтла-Ярве получают 177 евро в месяц, причем, по словам председателя горсобрания, работа подразумевает не только присутствие на сессиях, но и участие в работе комиссий.
Член правления концерна VKG Петрович входит в комиссию по хозяйственной деятельности.
Редактор: Виктор Сольц