Николай Петрович восстановил депутатские полномочия в горсобрании Кохтла-Ярве

За последние восемь месяцев полномочия депутата горсобрания Кохтла-Ярве Николая Петровича прерывались уже дважды, передает "Актуальная камера".

Причины этой частой ротации - в прогулах Петровича. Если три месяца подряд без уважительной причины не появляться на заседаниях городского собрания, то депутатские полномочия приостанавливаются.

"Есть депутаты, которые больше числятся, чем работают. В конкретном случае мы говорим о депутате, который имеет свое мнение, то есть это работающий депутат", - говорит председатель городского собрания Кохтла-Ярве Рийна Иванова.

Сам Петрович от комментариев отказался. За свою работу депутаты горсобрания Кохтла-Ярве получают 177 евро в месяц, причем, по словам председателя горсобрания, работа подразумевает не только присутствие на сессиях, но и участие в работе комиссий.

Член правления концерна VKG Петрович входит в комиссию по хозяйственной деятельности.