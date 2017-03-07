В Единой лиге ВТБ "Калев/Крамо" потерпел поражение от УНИКСа

Во вторник, 7 марта, таллиннский "Калев/Крамо" в матче баскетбольной Единой лиги ВТБ на своей площадке проиграл казанскому УНИКСу со счетом 86:110.

Уже после первой четверти гости имели преимущество в 18 очков, а во второй десятиминутке они довели его до 26 баллов - 64:38.

После этого УНИКС позволил себе расслабиться, и третью четверть со счетом 22:20 выиграли подопечные Алара Варрака, которые проводили свой первый матч без уехавшего в Италию Райна Вейдемана. Четвертая десятиминутка была ничейный, а в итоге победу праздновали казанцы.

У победителей лучшими на площадке были Данило Анджушич и Артем Клименко, набравшие по 18 очков. У хозяев блистал Эрик Кеэдус - 21 балл.

УНИКС занимает пятое место - 12 побед и 7 поражений. "Калев/Крамо" находится на 11-й позиции - 4 победы и 14 поражений.

Следующий матч в Единой лиге ВТБ "Калев/Крамо" проведет 14 марта дома с саратовским "Автодором".