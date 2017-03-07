Сайт WikiLeaks начал публикацию документов из центра киберразведки ЦРУ

Первая порция публикаций получила название Year Zero, говорится в пресс-сообщении на сайте WikiLeaks, опубликованном 7 марта. Она включает в себя 8761 документ и файл, полученные из изолированной интренет сети центра киберразведки ЦРУ в Лэнгли, штат Виргиния США. В частности там содержится информация о французких политиках в преддверии президентских выборов 2012 года.

На сайт WikiLeaks говорится о хакероском арсенале ЦРУ, вредоносных программах, позволивших взломать различные устройства и системы американского и европейского производств, такие как, например, смартфоны iPhone от Apple, операционные системы Android от Google и Windows от Microsoft и даже телевизоры Samsung, которые способны были превращаться в записывающие устройства.

Данные предоставил один из бывших хакеров, работавший на ЦРУ, говорится в пресс-сообщении WikiLeaks.

Как утверждается на сайте, источник, предоставивший информацию, хочет таким образом начать публичные дебаты о безопасности, об использовании, о распространении и контроле за кибероружием.