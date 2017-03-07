Сайт WikiLeaks начал публикацию документов из центра киберразведки ЦРУ ({{commentsTotal}})
Сайт WikiLeaks выложил первую порцию документов, полученную из центра киберразведки ЦРУ. Проект, получивший название Vault 7, станет крупнейшей утечкой конфиденциальных данных разведки, утверждается на сайте.
Первая порция публикаций получила название Year Zero, говорится в пресс-сообщении на сайте WikiLeaks, опубликованном 7 марта. Она включает в себя 8761 документ и файл, полученные из изолированной интренет сети центра киберразведки ЦРУ в Лэнгли, штат Виргиния США. В частности там содержится информация о французких политиках в преддверии президентских выборов 2012 года.
На сайт WikiLeaks говорится о хакероском арсенале ЦРУ, вредоносных программах, позволивших взломать различные устройства и системы американского и европейского производств, такие как, например, смартфоны iPhone от Apple, операционные системы Android от Google и Windows от Microsoft и даже телевизоры Samsung, которые способны были превращаться в записывающие устройства.
Данные предоставил один из бывших хакеров, работавший на ЦРУ, говорится в пресс-сообщении WikiLeaks.
Как утверждается на сайте, источник, предоставивший информацию, хочет таким образом начать публичные дебаты о безопасности, об использовании, о распространении и контроле за кибероружием.
Редактор: Артур Тооман