Минэкономики готово рассмотреть идею Таллинна забирать штрафы за превышение скорости себе

Власти Таллинна направили в Министерство экономики и коммуникаций предложение изменить законодательную базу, чтобы дать муниципальным властям право самим штрафовать водителей. Сейчас камеры, находящиеся у торгового центра Кристийне, принадлежат городу, однако информация с них поступает в Департамент шоссейных дорог, штрафы выписываются полицией, а средства не поступают в городскую казну, передает "Актуальная камера".

"Было предложение изменить несколько законов, чтобы штрафы за проезд на красный свет или за превышение скорости, которые выписываются с помощью камер, поступали в городскую казну. Эти деньги пойдут на обслуживание этих камер", - говорит руководитель отдела дорожного движения Таллиннского транспортного департамента Тальво Рюйтелмаа.

В Министерстве экономики и коммуникаций "АК" выяснила, что камеры, измеряющие скорость, должны фиксировать не только превышения, но и прочие нарушения на дороге. И чтобы с муниципалитетом могла идти совместная работа, то нужно провести в законах соответствующие изменения. И эту идею следует рассмотреть. Но пока что в Рийгикогу такого предложения не поступило.

"Пока речи о том, чтобы местные самоуправления могли направлять в свой бюджет штрафы, выписанные на основе данных с этих камер, не шло. Сейчас все эти средства поступают в государственную казну и судить о том, хорошее или плохое предложение вынес город, пока преждевременно. Разумеется, мы обсудим тему в комиссии и, вероятно, после этого возможно будет принять какое-то решение", - сказал председатель экономической комиссии Рийгикогу Айвар Кокк.

В Таллинне, как признаются столичные чиновники, есть не только известные камеры для измерения скорости на перекрестке Кристийне.

"Мы не хотим называть их количество, везде, где эти камеры работают, есть предупреждающий знак. Водитель должен следовать правилам дорожного визита везде", - подчеркивает Рюйтельмаа.