Оппозиция раскритиковала план Урмаса Рейнсалу по оптимизации деятельности правительства

Министр юстиции Урмас Рейнсалу предлагает подумать о сокращении числа министерских портфелей и усилении роли премьера. Это, по мнению Рейнсалу, уменьшит бюрократию. Критики из рядов оппозиции считают, что это, наоборот - лишь раздует штат чиновников.

Правительство с подачи министра юстиции Урмаса Рейнсалу обсудило возможность модернизации своей работы, передает "Актуальная камера".

"По моей оценке численный состав правительства, который определялся бы в будущем законом о правительстве, мог бы быть гораздо меньше по сравнению с сегодняшним составом правительства. Это касается и других конституционных институтов власти", - говорит Рейнсалу (IRL).

Рейнсалу не исключает и уменьшение численности парламента. При этом он хочет увеличить количество принимаемых правительством политических решений, потому что сегодня, собираясь раз в неделю, министры не успевают многие вопросы даже вынести на обсуждение.

"Важно, чтобы административный уровень, на котором работают чиновники, и уровень политический были четко разграничены таким образом, что правительство могло бы принимать решения параллельно по многим вопросам. Поэтому мы предложили модель кластеров - на разные темы, которые правительство считает важными, например, по сфере безопасности, было бы образовано несколько субправительственных команд", - поясняет Рейнсалу.

Член правовой комиссии, бывший член правительства, реформист Ханно Певкур говорит, что создание новых подправительственных комиссий лишь увеличит бюрократию.

"Никто не запрещает сегодня министерствам общаться между собой. Существует давняя традиция встреч министров юстиции и внутренних дел, которая практикуется более 10 лет. Министры договариваются о принципиальных изменениях в политике прежде, чем идут в правительство. У премьер-министра имеется свое право - если два или три министра не могут прийти к соглашению, то этот вопрос должен решить премьер, созвав министров у себя", - отмечает член правовой комиссии Рийгикогу Ханно Певкур (Партия реформ).

Рейнсалу говорит, что полномочия премьер-министра следует расширить за счет более широких надзорных функций. Свои предложения министр отправит на обсуждение в правовую комиссию Рийгикогу.