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Второй пехотной бригаде Эстонии выделят почти 90 млн евро ({{commentsTotal}})

Военнослужащие эстонской армии. Автор: Фото: ERR
Эстония
Эстония
BNS

Министр обороны Маргус Цахкна посетил расположение Второй пехотной бригады, на развитие которой Министерство обороны намерено выделить в рамках четырехлетней программы почти 90 млн евро.

Главным образом для бригады будут приобретены боеприпасы и вооружение, средства управления и связи, транспорт, а чсиленный состав увеличат на 1000 человек.

По словам Цахкна, вопрос развития Второй пехотной бригады сейчас является центральным для Сил обороны. "В течение четырех ближайших лет для ее развития мы планируем выделить 90 млн евро. В соответствии с недавно одобренным правительством 10-летним планом бригада пополнится еще двумя батальонами, то есть, более чем на 1000 военнослужащих. Мы очень серьезно относимся к развитию бригады", - отметил Цахкна.

По словам министра, особое внимание будет уделено развитию полигона в Нурсипалу. "Учения надо проводить в реальных условиях и в Нурсипалу тренируются все дислоцированные в Южной Эстонии подразделения, в том числе, дружины Кайтселийта, в общей сложности 3000 человек. Развитие полигона в Нурсипалу с точки зрения государственной обороны занимает особо важное место", - скахал Цахкна.

Он подчеркнул, что Министерство обороны не забывает о ценности, которую представляет собой окружающая среда и выразил уверенность, что военные полигоны и природоохранные заповедники успешно продолжат взаимополезную работу.

Редактор: Артур Тооман



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Второй пехотной бригаде Эстонии выделят почти 90 млн евро

Министр обороны Маргус Цахкна посетил расположение Второй пехотной бригады, на развитие которой Министерство обороны намерено выделить в рамках четырехлетней программы почти 90 млн евро.

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