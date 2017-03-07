Актуальная камера 07.03.2017 (20:00)

Суд оштрафовал мужчин, запустивших кошек крутиться в стиральной машине
Пярнуский уездный суд приговорил к денежному штрафу мужчин, которые опубликовали на своей странице в социальной сети видео с крутящимися в стиральной машине кошками.
Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров отныне не только музыкант, но и модный художник, развивающий собственное направление в искусстве — брендреализм. В интервью телеканалу ETV+ Шнуров отметил, что суть этого направления заключается в том, что завышенная стоимость вещей — это во многом продукт манипуляций.
Министр обороны Маргус Цахкна посетил расположение Второй пехотной бригады, на развитие которой Министерство обороны намерено выделить в рамках четырехлетней программы почти 90 млн евро.
12 марта в театре NUKU состоится премьера звуковой постановки "Тайные истории Плача Грусти и Плача Радости" ("Nutude salajutud") для детей от 10 месяцев до двух лет.