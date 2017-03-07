Нарвитяне готовы к празднованию Международного женского дня

Канун Международного женского дня - горячая пора не только для мужчин, которым надо успеть купить подарки и весенние цветы. Не меньше хлопот и у флористов, которые только и успевают разворачивать все новые и новые упаковки с цветами.

Продавцы цветов признаются, что работы невпроворот. По словам флориста Татьяны, для нее 8 марта не праздник, а сложный трудовой день.

Как говорят флористы, розы в основном привозят в Эстонию из Эквадора, а тюльпаны, хризантемы и гвоздики - из Голландии. И самые популярные цветы сейчас - это тюльпаны.

"Конечно, цена всех волнует. Но цены не так уж сильно растут в этот день. Где-то примерно на 50 сентов, самое большое - на евро", - отмечает флорист Яна.

Восьмого марта в городе отметят в любую погоду, запланированы различные мероприятия и акции. В культурном центре "Женева", например, пройдет традиционный праздничный концерт, где для женщин исполнят романсы баритон Владимир Целебровский и сопрано Елена Коломийцева.