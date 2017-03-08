Контавейт вышла в основную сетку турнира в Индиан-Уэлссе

В ночь на среду по восточноевропейскому времени в матче второго круга квалификации занимающая 125-е место в мировом рейтинге Контавейт одержала уверенную победу над представительницей Болгарии Сесиль Каратанчевой - 216-й ракеткой мира . В этом поединке эстонка отдала сопернице лишь три гейма, за 45 минут оформив победу со счетом 6:1, 6:2.

В первом круге основной сетки турнира Контавейт сыграет против японки Мисаки Дои, занимающей 47-е место в рейтинге WTA.

Призовой фонд турнира в Индиан-Уэлссе превышает 7,5 миллиона долларов.