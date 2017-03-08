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Контавейт вышла в третий круг квалификации на турнире в Индиан-Уэлссе ({{commentsTotal}})

Анетт Контавейт. Автор: Reuters/Scanpix
Спорт
Спорт

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт находится в шаге от выхода в основную сетку представительного турнира серии WTA в американском Индиан-Уэлссе.

В ночь на среду по восточноевропейскому времени занимающая 125-е место в мировом рейтинге Контавейт вышла в третий, заключительный квалификационный раунд соревнований.

В поединке против болгарской теннисистки Сесиль Каратанчевой - 216-й ракетки мира - эстонка отдала сопернице лишь три гейма, за 45 минут оформив победу со счетом 6:1, 6:2. 

Теперь Анетт Контавейт предстоит разыграть путевку в основную сетку турнира в матче против китаянки Пэн Шуай - главного фаворита квалификации, которая входит в число 50 лучших тенниситок мира. 

Призовой фонд турнира в Индиан-Уэлссе превышает 7,5 миллиона долларов.

 

Редактор: Сергей Михайлов



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