Контавейт вышла в третий круг квалификации на турнире в Индиан-Уэлссе

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт находится в шаге от выхода в основную сетку представительного турнира серии WTA в американском Индиан-Уэлссе.

В ночь на среду по восточноевропейскому времени занимающая 125-е место в мировом рейтинге Контавейт вышла в третий, заключительный квалификационный раунд соревнований.

В поединке против болгарской теннисистки Сесиль Каратанчевой - 216-й ракетки мира - эстонка отдала сопернице лишь три гейма, за 45 минут оформив победу со счетом 6:1, 6:2.

Теперь Анетт Контавейт предстоит разыграть путевку в основную сетку турнира в матче против китаянки Пэн Шуай - главного фаворита квалификации, которая входит в число 50 лучших тенниситок мира.

Призовой фонд турнира в Индиан-Уэлссе превышает 7,5 миллиона долларов.