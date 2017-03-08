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Суд: Тартуская тюрьма незаконно сообщила посольству РФ личные данные Устименко ({{commentsTotal}})

Приговоренный к пожизненному заключению Юрий Устименко Автор: ERR
Эстония
Эстония

Приговоренный в Эстонии к пожизненному заключению серийный убийца Юрий Устименко добился частичной победы над Тартуской тюрьмой в суде первой инстанции. По оценке суда, исправительное учреждение не имело права выдать сотруднику посольству РФ информацию, содержащую деликатные сведения об Устименко.

Соответствующее решение Тартуский административный суд вынес накануне, не став при этом удовлетворять требование Устименко о возмещении ему материального ущерба в размере 2000 евро, сообщила корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь суда Криста Тамм.

История, ставшая предпосылкой для подачи жалобы в суд, произошла в 2016 году. В мае прошлого года министр юстиции Урмас Рейнсалу отказался предоставлять Российской Федерации ходатайство Юрия Устименко, в котором заключенный просил перевести его в Россию для дальнейшего отбытия наказания.

В середине июня Устименко навестил в тюрьме представитель посольства РФ. На момент визита он уже знал о том, что Минюст отказался заниматься ходатайством Устименко о его переводе в Россию. У заключенного возник вопрос, как это произошло?

Согласно жалобе Устименко, чиновник тюрьмы уведомил работника посольства о принятом Рейнсалу решении, а также предоставил ему копию документа без согласия самого заключенного.

В ходе судебного производства выяснилось, что сотрудника посольства о принятом Рейнсалу решении проинформировали директор Тартуской тюрьмы и работник одного из ее отделений. И это, как установил суд, действительно произошло до того, как представитель посольства РФ встретился с самим Юстименко.

По оценке суда, своими действиями Тартуская тюрьма поступила в отношении Юрия Устименко незаконно, нарушив его конституционное право на неприкосновенность частной жизни.

Тем не менее суд счел необоснованным требование Устименко о компенсации, посчитав, что тюрьма не стала раскрывать сотруднику РФ детали судебного решения, а позднее, после публикаций в СМИ, о его сути все равно стало известно широкой общественности.

В законную силу решение Тартуского административного суда не вступило - в течение 30 дней его можно обжаловать в окружном суде.

Устименко хочет отбывать наказание в России

Ранее портал rus.err.ee написал о том, что 35-летний Устименко обратился в Тартуский административный суд с другой жалобой. В ней он требует признать незаконным приказ министра юстиции Урмаса Рейнсалу от 18 мая 2016 года, согласно которому его ходатайство о переводе в российскую тюрьму было отклонено.

"Причина моего отказа была однозначной: согласно российскому законодательству, он как минимум в теории может получить более легкую возможность выйти на свободу", - прокомментировал Рейнсалу.

Ходатайство, в котором он выразил желание продолжить отбывать наказания в российских пенитенциарных учреждениях, Юрий Устименко подал в Минюст в феврале прошлого года. В заявлении он просил о том, чтобы Эстонии направила его просьбу российской стороне, но Рейнсалу ответил преступнику отказом.

Преступления Устименко

Сбежавший из Петербургского военно-морского института им. Петра Великого бывший курсант Устименко в 2004 году был приговорен к пожизненному заключению за участие в 2002 году в ряде ограблений и убийств. С февраля по май 2002 года Устименко и его сообщник Дмитрий Медведев (21) в Эстонии и Латвии убили семь и ранили шестерых человек. На счету Устименко шесть жертв. Пятерых он убил в Эстонии, а еще одного человека - в Латвии.

В ограблениях также участвовал и 22-летний Валентин Олейников из Ида-Вирумаа. Последнего Устименко и Медведев затем убили. Позже Медведев погиб в перестрелке с латвийским полицейским.

В мае 2002 года Устименко скрылся в Польше, однако был там пойман и в ноябре того же года передан эстонской стороне.

Согласно эстонскому законодательству, Устименко сможет ходатайствовать о досрочном освобождении через 30 лет после взятия под стражу, то есть в 2032 году.

Редактор: Сергей Михайлов



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