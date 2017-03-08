Евгений Осиновский обсудит в Брюсселе перспективы промышленности и рынка труда ({{commentsTotal}})
В среду, 8 марта, министр здоровья и труда Евгений Осиновский примет участие в саммите Евросоюза по социальным вопросам.
На встрече в Брюсселе он будет руководить тематическим блоком, в ходе которого стороны обсудят будущее европейской промышленности и развитие рынка труда, сообщили утренние теленовости ETV+.
Цель встречи, в которой также примут участие глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, президент Европейского совета Дональд Туск, обсудить варианты повышения трудозанятости и обеспечения людей достаточными доходами.
По словам Осиновского, в условиях нехватки рабочей силы и растущей глобальной конкуренции европейская промышленность может оставаться конкурентоспособной за счет повышения квалификации и навыков работников, а также за счет перехода на т.н. "умное производство".
Редактор: Сергей Михайлов