Евгений Осиновский обсудит в Брюсселе перспективы промышленности и рынка труда

В среду, 8 марта, министр здоровья и труда Евгений Осиновский примет участие в саммите Евросоюза по социальным вопросам.

На встрече в Брюсселе он будет руководить тематическим блоком, в ходе которого стороны обсудят будущее европейской промышленности и развитие рынка труда, сообщили утренние теленовости ETV+.

Цель встречи, в которой также примут участие глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, президент Европейского совета Дональд Туск, обсудить варианты повышения трудозанятости и обеспечения людей достаточными доходами.

По словам Осиновского, в условиях нехватки рабочей силы и растущей глобальной конкуренции европейская промышленность может оставаться конкурентоспособной за счет повышения квалификации и навыков работников, а также за счет перехода на т.н. "умное производство".