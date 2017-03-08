На ярмарке труда в Пылваском уезде предложат более 150 рабочих мест

В среду, 8 марта, в Пылваском центре по культуре и интересам с 11 до 14:00 пройдёт ярмарка труда Пылвамаа.

По словам руководителя отделения Кассы по безработице в Пылвамаа Катри Мандель, помимо работодателей из Пылвамаа, на ярмарке будут также работодатели из Вырумаа, Тартумаа и Валгамаа, передает пресс-служба учреждения.

В общей сложности в мероприятии примут участие 22 работодателя и 8 партнеров Кассы по безработице, всего будет предложено более 150 рабочих мест.

Помимо прямого общения с работодателями, посетители ярмарки смогут получить бесплатную консультацию по карьере, им расскажут о трудовом праве, реформе трудоспособности и услугах, предназначенных для работающих людей, EURES-консультант расскажет о трудоустройстве в других европейских государствах.

Как сообщили корреспонденту портала rus.err.ee в Департаменте статистики, по состоянию на конец января в Пылваском уезде было 887 безработных.