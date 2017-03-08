Совбез ООН осудил ракетные испытания Пхеньяна

Совбез ООН осудил ракетные испытания, проведенные Северной Кореей. Эти действия были расценены как нарушение его резолюций.

Совбез потребовал от Пхеньяна воздержаться от подобных действий, в том числе ядерных испытаний, и полностью выполнять свои международные обязательства. В случае повторных провокаций СБ пригрозил существенными мерами, передает в среду, 8 марта, Lenta.ru.

В Совбезе выразили серьезную обеспокоенность "все более дестабилизирующим поведением" Северной Кореи. В документе подчеркивается, что Пхеньян, проводя ракетные испытания, совершенствует средства доставки ядерного оружия, чем усиливает опасность гонки вооружений в регионе.

КНДР запустила ракеты 6 марта из провинции Пхёнан-Пукто. Предположительно речь идет об испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты KN-08 или KN-14. Запуск совпал с проведением в Южной Корее крупномасштабных корейско-американских военных учений.