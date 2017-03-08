Покидающий минобр канцлер Янар Холм получил премию в размере 16 000 евро ({{commentsTotal}})
Министр образования и науки Майлис Репс решила премировать канцлера ведомства Янара Холма, который в конце марта перейдет на работу в Министерство социальных дел, суммой в размере 16 183 евро.
Соответствующий приказ был подписан утром в среду, 8 марта.
Как следует из документа, премия канцлеру выписана за хорошие результаты работы.
По данным за 2016 год, ежемесячный оклад Холма на посту канцлера минобра составлял 4 053,58 евро. Таким образом размер премии приблизительно равен его четырем месячным зарплатам.
В конце марта Янар Холм займет пост вице-канцлера Министерства социальных дел.
Редактор: Сергей Михайлов