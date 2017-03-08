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Команда Тартуского университета вышла в полуфинал ББЛ ({{commentsTotal}})

Команда из Тарту сыграет в полуфинале ББЛ. Автор: ERR Sport
Спорт
Спорт

Команда Тартуского университета сумела пробиться в полуфинал Балтийской баскетбольной лиги (ББЛ).

Как сообщили в среду, 8 марта, "Новости спорта" на волне "Радио 4", накануне вечером тартусцы на выезде победили "Невежис" из Кедайняя со счетом 92:78.

Неделей ранее вице-чемпионы Эстонии уступили литовцам в домашнем поединке (86:88), но по сумме двух встреч оказались сильнее и вышли в полуфинал.

Соперник тартуского клуба по полуфиналу определится сегодня вечером по результатам второго матча между "Пено жвайгждес" (Литва) и "Лиепая/Триобет" (Латвия). Первая встреча осталась за литовцами 89:80.

Редактор: Сергей Михайлов



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