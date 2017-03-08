LHV планирует выплатить дивиденды в размере 15 центов за акцию

Компания AS LHV Grupp сообщила, что прибыль за 2016 год составила 17,8 млн евро и правление одобрило предложение выплатить дивиденды в размере 15 центов за акацию.

Общее собрание акционеров предприятие LHV Grupp созвало на 29 марта в Таллинне, передает ERR Uudised.

В сообщении значится, что список акционеров, имеющих право получать дивиденды, зафиксируют к 12 апреля, а выплатят их к 14 апреля.

Из прибыли прошлого года LHV хочет внести в резервный капитал 891 000 евро.